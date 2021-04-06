اليوم السابع
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الثلاثاء، 06 أبريل 2021 09:39 م
خالد صلاح
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إيران تشيد بمحادثات فيينا.. وترفض تحرير مليار دولار مقابل تخفيض تخصيب اليورانيوم

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 07:00 م
إيران تشيد بمحادثات فيينا.. وترفض تحرير مليار دولار مقابل تخفيض تخصيب اليورانيوم إيران - أرشيفية
وكالات

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اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن محادثات اليوم في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.
 
وقال عراقجي، الذي يقود وفد بلاده في فيينا، فى تصريحات تلفزيونية، إن محادثات الثلاثاء "كانت بناءة"، مضيفا أن الجولة المقبلة منها ستعقد الجمعة في المدينة ذاتها.
 
وأكد عراقجي أن أطراف المحادثات ستجري قبل الجمعة اجتماعات على مستوى الخبراء لبحث قضايا رفع العقوبات الأمريكية والإجراءات النووية التي قد تتخذها إيران.
 
وأضاف نائب وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ترفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموالها المجمدة مقابل وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
 
وتستضيف فيينا، اعتبارا من الثلاثاء، محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي بين إيران ومجموعة "4+1"، التي تضم روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضمن اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، في إطار الجهود الدولية لإحياء هذه الصفقة وإعادة واشنطن وطهران إلى الالتزام بها.
 
وأكدت الولايات المتحدة أنها ستشارك كذلك في المحادثات، لكن إيران شددت مرارا على أنها لن تخوض أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الطرف الأمريكي خلال هذه الاجتماعات. 
 
 

إيران

الملف النووى الإيرانى

تخصيب اليورانيوم

عباس عراقجى

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