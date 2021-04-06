إصابة 4 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 4 طلاب، اليوم الثلاثاء، بإصابات متنوعة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارتين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارتين بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، والذى أسفر عن إصابة 4 طلاب تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 و 19 عاما بإصابات تنوعت ما بين كسور وكدمات وسحجات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.