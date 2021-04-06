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أمن القليوبية يضبط مسجل خطر بحوزته 300 لفافة هيروين واستروكس بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:52 م
أمن القليوبية يضبط مسجل خطر بحوزته 300 لفافة هيروين واستروكس بالقناطر الخيرية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية من ضبط مسجل خطر، لإتجاره بالمواد المخدرة "الهيروين" وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الهيروين، وسلاح نارى، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود عدة بلاغات بشأن مسجل خطر له معلومات جنائية، يقوم بالإتجار بالمواد المخدرة نهارا بمنطقة أبو الغيط التابعة لدائرة مركز شرطة القناطر.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، الذى أمر على الفور بتشكيل فريق بحثى لسرعة ضبط المتهم، أشرف عليه العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم "إ . ا" 41 سنة، بحوزته 300 لفافة هيروين واستروكس وقطع هيروين خام، وبندقية خرطوش، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة وبالعرض على المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية، أمر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

هيروين

الاتجار بالمواد المخدرة

القناطر الخيرية

ابو الغيط

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