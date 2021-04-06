أمن القاهرة ينجح فى إعادة طفل ضل الطريق إلى أهله بالنزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من إعادة طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة لعائلته فى منطقة النزهة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة، فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة المواقف ذات الطابع الإنسانى، وأثناء مرور أحد رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة بنطاق خدمته عثر على طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة ضل الطريق، على الفور قام باصطحابه إلى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة.

ومن خلال فحص مواقع التواصل الاجتماعى، أمكن التوصل لصورة الطفل على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تم نشرها بمعرفة والده المقيم بمنطقة الزيتون، وباستدعاء والد الطفل أفاد بأن نجله ضل الطريق حال سيرهما سوياً ، وتم تسليمه الطفل عقب تعهده بحسن رعايته.

ووجه والد الطفل الشكر لرجال الشرطة على سرعة التوصل لنجله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.