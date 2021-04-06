ألمانيا ترسل وفدا للبنان للمشاركة فى إعادة إعمار مرفأ بيروت

وكالات

بحث وفد ألماني في لبنان ملف إعادة إعمار مرفأ بيروت بعد الانفجار الذي ألحق به دماراً كبيراً في أغسطس الماضي.

وضم الوفد، برئاسة السفير الألماني اندرياس كيندل، ممثلين عن شركة موانئ مدينة هامبورج، واجتمع في بيروت مع محافظ العاصمة اللبنانية القاضي مروان عبود.