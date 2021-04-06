أسوشيتدبرس: كوريا الشمالية تنسحب من أولمبياد طوكيو بسبب كورونا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن كوريا الشمالية أصبحت أول دولة تنسحب من أولمبياد طوكيو بسبب مخاوف من جائحة كورونا، وهو ما وصفته الوكالة بالقرار الذى يسلط الضوء على التحديات التى تواجه اليابان فى ظل مكافحتها من أجل إقامة الحدث الرياضى العالمى فى ظل الوباء.

وأشارت الوكالة، إلى أن موقعا تديره وزارة الرياضة الكورية الشمالية قال إن اللجنة الوطنية الأولمبية للبلاد وخلال اجتماع فى 25 مارس الماضى، قررت ألا تشارك فى الألعاب لحماية الرياضية من أزمة الصحة العامة العالمية التى سببها كوفيد 19.

وكان الوباء قد تسبب فى تأجيل أولمبياد طوكيو بالفعل، حيث كان من المقرر إقامتها العام الماضى، وسارع المنظمون لتطبيق إجراءات وقائية مثل حظر المفتشين الدوليين لضمان سلامة الرياضيين والسكان.

لكن تظل هناك مخاوف من أن الأولمبياد يمكن أن تفاقم انتشار الفيروس، كما أن بطء توزيع اللقاح فى اليابان أثار أسئلة عامة بشأن ضرورة إقامة الاولمبياد بالأساس.

وقالت اللجنة الأولمبية اليابانية اليوم إن كوريا الشمالية لم تبلغها بعد بأنها لن تشارك فى دورة الألعاب المقررة فى طوكيو فى يوليو المقبل.

وقال وزير شئون الحكومة اليابانى كاتسنوبو كاتو، إن بلاده تأمل أن الكثير من الدول ستشارك فى الأولمبياد، ووعد بإجراءات قوية ضد الفيروس.

من جانبها، أعربت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية عن أسفها لقرار جارتها الشمالية، وقالت إنها كانت تأمل أن تقدم أولمبياد طوكيو فرصة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، والتى تراجعت فى ظل جمود فى المفاوضات النووية الأكبر بين واشنطن وبيونج يانج.