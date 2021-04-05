وفاة طفلين عقب تناول وجبة سريعة التحضير بأسوان

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وفاة طفلين أشقاء بأسوان إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) متضمناً وفاة طفلين أشقاء بإحدى قرى دائرة مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان ، إثر تناولهما إحدى الوجبات سريعة التحضير.

ومن خلال الفحص تبين قيام (طفل وطفلة – شقيقين) بشراء وجبة سريعة التحضير من إحدى محلات البقالة بذات القرية وتناولها، وعقب ذلك شعرا بحالة إعياء توجها على إثرها للمستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة لهما (غسيل معدة) وتقرر خروجهما عقب تحسن حالتيهما ، وعقب يومين شعرا بحالة إعياء أخرى وتوجها إلى المستشفى إلا أنهما توفيا حال وصولهما ، وقام أهليتهما بإستخراج تصريح دفن ودفنهما دون الإبلاغ عن الواقعة، فتم تحديد مالك محل البقالة وضبطه، وإتخاذ الإجراءات القانونية.