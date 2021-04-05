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وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر لاتهامه بافتتاح كافيه بدون تصريح

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:45 م
وصول حسن شاكوش لمحكمة مدينة نصر لاتهامه بافتتاح كافيه بدون تصريح مطرب المهرجانات حسن شاكوش-أرشيفية
كتب: كريم صبحى

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وصل منذ قليل المطرب حسن شاكوش إلى محكمة مدينة نصر، ومعه 30 شخصا، للتحقيق معه فى واقعة افتتاحه كافيه غير مصرح بتشغيله.
 
أكد مصدر أمنى، أن الأجهزة الأمنية أغلقت مساء أمس "كوفى شوب"، مملوك لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، بعدما تبين مخالفته وعدم حصوله على تصريح بالتشغيل.
 
وقال المصدر، إن قوات الشرطة تلقت بلاغًا من الأهالى بافتتاح مطرب المهرجانات حسن شاكوش “كوفى شوب"، دون الحصول على ترخيص بذلك، فانتقلت قوات الشرطة إلى مقر الكوفى شوب، وبالفحص تبين مخالفته وعدم حصوله على تراخيص، كما أنه خالف القانون من خلال استحواذه على الرصيف وقطع الطريق العام، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلقه بالشمع الأحمر، وإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فيها.
 
 
 

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إغلاق كافيه حسن شاكوش

أغانى المهرجانات

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