وزيرة الصحة تشهد تلقيح العاملين فى قناة السويس بلقاح كورونا غدا

كتب وليد عبد السلام

تشهد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان غدا الثلاثاء تلقيح العاملين بهيئة قناة السويس بلقاح كورونا .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اعلنت عن تلقِّي 148 ألفًا و 987 من الأطقم الطبية، والمواطنين من الفئات المستحقة لقاح فيروس كورونا حتى أمس السبت، فى إطار خطة الدولة للتصدى للجائحة، والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت آلية العمل بمراكز تلقى اللقاحات، وفقًا لخطة الوزارة لتطعيم الفئات المستحقة، وكذلك عملية متابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات حرصًا على صحتهم.

وأضاف أن الوزيرة وجهت بمضاعفة أعداد الفرق الطبية بمراكز تلقي اللقاح على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى زيادة عدد ساعات العمل ليصبح موعد تلقي اللقاحات بالمراكز من 9 صباحًا إلى 9 مساءً يوميًا، كما شددت على ألا يتجاوز عدد المواطنين المترددين على كل مركز لتلقي اللقاح عن 100 مواطن في اليوم.