موريتانيا توجه الشكر للجزائر إثر دعمها فى مواجهة فيروس كورونا

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد سلم ولد الشيخ أحمد الرئيس تبون رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد الشيخ أحمد - في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس تبون - إنه نقل كذلك رسالة شفيهة بالمحبة والتقدير من الرئيس ولد الشيخ الغزواني للرئيس تبون والشعب الجزائري على الدعم المتواصل لموريتانيا خاصة أن العلاقات تعيش في أحسن الفترات تبادل ثقافي وتجاري وفتحنا نقطة عبور بين البلدين.
وأضاف "وجهنا الشكر للرئيس تبون على الدعم في فيروس كورونا وهناك فريق طبي جزائري ذهب لموريتانيا لتقديم الدعم وكان له دور كبير في مواجهة الفيروس التاجي"
موريتانيا توجه الشكر للجزائر إثر دعمها فى مواجهة فيروس كوروناالإثنين، 05 أبريل 2021 12:00 ص
الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
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