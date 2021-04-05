اليوم السابع
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خالد صلاح
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موريتانيا توجه الشكر للجزائر إثر دعمها فى مواجهة فيروس كورونا

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:00 ص
موريتانيا توجه الشكر للجزائر إثر دعمها فى مواجهة فيروس كورونا الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني
أ ش أ

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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأحد وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فقد سلم ولد الشيخ أحمد الرئيس تبون رسالة من نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقال ولد الشيخ أحمد - في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس تبون - إنه نقل كذلك رسالة شفيهة بالمحبة والتقدير من الرئيس ولد الشيخ الغزواني للرئيس تبون والشعب الجزائري على الدعم المتواصل لموريتانيا خاصة أن العلاقات تعيش في أحسن الفترات تبادل ثقافي وتجاري وفتحنا نقطة عبور بين البلدين.
وأضاف "وجهنا الشكر للرئيس تبون على الدعم في فيروس كورونا وهناك فريق طبي جزائري ذهب لموريتانيا لتقديم الدعم وكان له دور كبير في مواجهة الفيروس التاجي"


الجزائر

موريتانيا

عبد المجيد تبون

محمد ولد الشيخ الغزواني

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