اليوم السابع
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الإثنين، 05 أبريل 2021 03:45 م
خالد صلاح
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مقتل 34 إرهابيا واعتقال 99 آخرين فى عمليات استهدفت فلول "داعش" بالعراق

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:39 م
مقتل 34 إرهابيا واعتقال 99 آخرين فى عمليات استهدفت فلول "داعش" بالعراق الجيش العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قُتل 34 إرهابيا واعتقل 99 آخرون في سلسلة عمليات استهدفت فلول تنظيم داعش الإرهابي في أنحاء متفرقة من العراق.
 
وقال اللواء يحيي رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في سلسلة تغريدات بحسابه على (تويتر) نقلتها وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين، إن تلك الحصيلة تشمل نشاط جهاز مكافحة الإرهاب في الفترة منذ بداية العام الجاري حتى أمس.
 
وأضاف رسول أن الجهاز تمكن خلال تلك الفترة من تنفيذ 109 عمليات ضد أوكار "داعش"، أسفرت عن القبض على 99 إرهابيا، وتصفية 34 آخرين بعمليات نوعية متفرقة، بإسناد الجوي عن طريق الطائرات الحربية التابعة للجيش العراقي والقوة الجوية والتحالُف الدولي.

العراق

داعش

القوات المسلحة العراقية

الارهاب

الجيش العراقى

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