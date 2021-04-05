مصرع 75 شخصا وفقدان العشرات فى فيضانات إندونيسيا وتيمور الشرقية

وكالات

قال مسئولون اليوم الاثنين، إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الإعصار الاستوائي سيروجا في سلسلة من الجزر بجنوب شرق إندونيسيا وتيمور الشرقية أدت إلى مصرع ما لا يقل عن 75 شخصاً فيما لا يزال عشرات آخرون في عداد المفقودين.

وحسب موقع سويس انفو، زرعت فيضانات مباغتة ناجمة عن أمطار غزيرة الفوضى في مناطق واقعة بين فلوريس في إندونيسيا وتيمور الشرقية دافعة آلاف الأشخاص إلى البحث عن ملاذ في مراكز استقبال.

وقال المتحدّث باسم وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا راديتيا جاتي، "ثمة 55 قتيلاً، لكنّ هذا الرقم (...) سيتغيّر بالتأكيد، بينما لا يزال نحو 42 شخصاً في عداد المفقودين".

وفي شرق جزيرة فلوريس الاندونيسية طمرت الوحول الكثير من المنازل والطرقات والجسور ما يعرقل مهمة عمال الاغاثة الذين يحاولون الوصول إلى أكثر المناطق تضررا.

وأوضح جاتي "الوحول والطقس الرديء يشكلان التحدي الأكبر فضلا عن الركام المتراكم ما يصعب عمليات البحث".