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محمد بن راشد يطلق البرنامج الاستراتيجى الجديد لمصرف الإمارات للتنمية

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:35 ص
محمد بن راشد يطلق البرنامج الاستراتيجى الجديد لمصرف الإمارات للتنمية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وكالات

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أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صباح اليوم، البرنامج الاستراتيجي الجديد لمصرف الإمارات للتنمية.

وأوضح في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، أن البرنامج خصص محفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية.

وقال إن الهدف هو تمويل 13500 شركة جديدة في هذه القطاعات خلال الأعوام القادمة.

وأضاف "اقتصادنا الوطني بخير .. ويمضي بخير .. ولدينا في بنوك الدولة أصول تفوق 3000 مليار درهم لدفع اقتصادنا نحو آفاق جديدة.. نرحب بالجميع ليصنعوا حلمهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.. نرحب بمستقبلهم معنا في دولة المستقبل".
 

 


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