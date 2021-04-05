اليوم السابع
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كشف ملابسات ادعاء شخص تعرضه للاختطاف لمساومة والدته في الدقهلية

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:20 م
كشف ملابسات ادعاء شخص تعرضه للاختطاف لمساومة والدته في الدقهلية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات اختلاق واقعة اختطاف أحد الأشخاص بالدقهلية ومساومة أسرته، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة المركز)، بأنه عقب خروج نجلها من المسكن تلقت مكالمة هاتفية من مجهولة تفيد طلب مبلغ مالى لإعادته.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن رقم الهاتف الذى تلقت منه المكالمة ملك نجلها، وأنه قام باختلاق واقعة اختطافه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وإحدى السيدات وعدم قدرته المالية على سدادها فإختلق واقعة إختطافه للتحصل على المبلغ المالى وتوجيه الإتهام للسيدة المشار إليها.

 

 

بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى مكان إختباء المذكور لدى أحد أصدقائه بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بما توصلت إليه التحريات.

 

 


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