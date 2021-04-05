كاميرات المراقبة تكشف الاعتداء بالضرب على الفنان ياسر فرج وإتلاف سيارته.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

كشفت كاميرات المراقبة بأحد المناطق السكنية بدائرة قسم شرطة البساتين، لحظة اعتداء 7 أشخاص على الفنان ياسر فرج، ومن جانبه قال المحامى حسن علام، دفاع الممثل ياسر فرج، أن نيابة البساتين استكملت صباح اليوم التحقيق فى واقعة تعدى مجموعة من الأفراد على موكله.

وأكد "علام"، أن النيابة استمعت لأقوال موكله بعد تفريغ الكاميرا التى رصدت واقعة التعدى عليه..

وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد سعد أحد أعضاء فريق الدفاع مع الفنان ياسر فرج، أن المعتدين على موكله استخدموا العصى والطوب فى تحطيم وإتلاف سيارة المجنى عليه.

ونوه إلى أن الفيديو الذى رصد الواقعة يظهر فيه موكله داخل سيارته وقيام 7 أشخاص بالتعدى عليه بالضرب بالقرب من أحد المناطق السكنية التابعة للبساتين.

وكان الفنان ياسر فرج قد تعرض للاعتداء بالضرب من قبل مراهقين بعدما صدمته سيارة يقودها أحدهم في محيط منطقة المعادى، التى كان يسير بسيارته فيها قبل أن يصدمه شخص يسير بسرعة جنونية ويفر هارباً مما أدى لحدوث تلفيات في سيارة الفنان.

وقرر فرج أن يلاحق السيارة وعقب نزوله من سيارته لمعاتبة قائد السيارة فوجئ أنه مراهق عمره 15 عامًا، وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين تعدوا عليه بالطوب والأسلحة البيضاء وحطموا سيارته، لذا قرر فرج أن يحرر محضراً ضدهم وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.