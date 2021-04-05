فلسطين تخاطب الرباعية الدولية لتمكين عقد الانتخابات فى القدس الشرقية

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وجه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي رسائل متطابقة إلى أعضاء الرباعية الدولية على المستوى الوزاري، وأمين عام الأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، ووزير خارجية روسيا الاتحادية، سيرجي لافروف، ووزير خارجية الولايات المتحدة انطوني بلينكين، ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك لمتابعة مخاطباته السابقة حول عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي.

وأوضحت الوزارة في بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية رياض المالكي، أطلع أعضاء الرباعية الدولية على الخطوات الفعلية ، التي تمت حتى الآن للسير قدما في الانتخابات، وجهود لجنة الانتخابات العامة من تحديث للسجل الانتخابي، وقبول قوائم الانتخابات للمرشحين المشاركين في الانتخابات.

وأكد المالكي أهمية عقد الانتخابات، وخاصة في مدينة القدس الشرقية وفقا للقانون الدولي، والاتفاقات الموقعة، وعملا بالانتخابات السابقة الرئاسية في (1996، و2005)، والتشريعية في (1996، و2006)، مشدداً على ضرورة تدخل الرباعية الدولية الفوري والسريع مع إسرائيل، لتمكين مشاركة المقدسيين في الانتخابات، ترشحاً وانتخابا ودعاية، تماما كما شاركت القدس في الانتخابات السابقة.

وأضاف أن المرسوم الرئاسي جاء بناء على تفاهمات أساسها أن الانتخابات ستعقد في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها في مدينة القدس الشرقية، وان موقف القيادة الفلسطينية واضح باتجاه أن الانتخابات دون القدس لن تكون مقبولة.