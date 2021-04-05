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فتوى اليوم.. هل تصح الصلاة على الإسفنج المطاط؟

الإثنين، 05 أبريل 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. هل تصح الصلاة على الإسفنج المطاط؟ دار الافتاء
كتب ــ لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته فتوى اليوم، حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه..هل تصح الصلاة على الإسفنج المطاط؟، وجاء رد الدار كالآتى:

يجوز الصلاة على الإسفنج المطاط ونحوه بشرط أن يتحامل عليه عند السجود بثقل رأسه وعنقه بحيث ينكبس الإسفنج وينضغط بعضه فوق بعض، ولو قدرنا أن أحدهم وضع يده تحت هذا الموضع لشعر بتثاقل الوزن من أثر التحامل عليه بالرأس في السجود، ولا يصح السجود عليه بمجرد المساس الخفيف دون انكباس.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى في "فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب" : [(و) يجب (أن ينال) أي: يصيب (مسجده) بفتح الجيم وكسرها: محل سجوده (ثقل رأسه) فإن سجد على قطن أو نحوه وجب أن يتحامل عليه حتى ينكبس ويظهر أثره في يد لو فرضت تحت ذلك، كما يجب التحامل في بقية الأعضاء، وتخصيصهم له بالجبهة لدفع توهم الاكتفاء بالغالب من تمكن وضعها بلا تحامل].


دار الافتاء

فتوى اليوم

الصلاة

الصلاة على الاسفنج

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