اليوم السابع
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طارق شوقى: لن نتخلى عن حلمنا بتطوير التعليم.. وامتحانات الثانوية بـ"التابلت"

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:16 م
طارق شوقى: لن نتخلى عن حلمنا بتطوير التعليم.. وامتحانات الثانوية بـ"التابلت" طارق شوقى وزير التربية والتعليم
إبراهيم حسان

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قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تخدم من يريد أن يتعلم، مؤكدا متابعة كل ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن المطالبات بإلغاء العام الدراسى، قائلا: "السوشيال ميديا تمثل جزء صغير من الناس ولكن احترفوا سياسة الصوت العالى على هذه المنصات".

وتابع: "حلمنا هو استعادة التعليم والوصول إلى مستوى جيد وليس منح شهادات فقط، ونحن لن نتخلى عن هذا الحلم مطلقا"، مشيرا إلى أن بنوك الأسئلة لصفوف الثانوى تقيس المهارة ومدى الاستفادة من المنهج.

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة" الذى يقدمه الإعلامى أسامة كمال عبر قناة المحور، أن مطالبات أولياء الأمور بإلغاء العام الدراسى الحالى دون إعادة العام الدراسى مرة أخرى، ولكن بنجاح الطلاب بهدف الحصول على الشهادة وليس بهدف التعلم على الإطلاق، متابعا: "البعض يرى المنصات التعليمية عبء ولكن نسعى للاستفادة منها فى التعلم، ولكن من المؤسف أن البعض يبحث عن النجاح فقط دون تعلم، ونحن يسرنا وسائل التعليم ولكن الاستجابة ليست على المستوى المنتظر".

وأكمل: "أجرينا 14 مليون امتحان إلكترونى للطلاب من حوالى أسبوعين، والأولاد أكتر من 80% تحايل عليا علشان نوقف الامتحانات الإلكترونية، ونحن نستطيع توقيفه ولكن التكلفة عالية جدا، وامتحانات الثانوية العامة ستكون إلكترونيا على التابلت وهذا قرار الوزير فقط ولا يحتاج إلى البرلمان".


طارق شوقى وزير التربية والتعليم

التعليم

تطوير التعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

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