اليوم السابع
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ضبط مواد مخدرة في حملة لمداهمة البؤر الإجرامية بالجيزة

الإثنين، 05 أبريل 2021 01:13 م
ضبط مواد مخدرة في حملة لمداهمة البؤر الإجرامية بالجيزة حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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واصل ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إعداد الحملات الأمنية، لضبط المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت حملة استهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، عن ضبط 46 متهما بحوزتهم كميات من الأقراص المخدرة، والهيروين، والحشيش، والاستروكس.

 

وضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين، مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة تستخدم في التواصل مع عملائهم، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة لترويجها والاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.


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