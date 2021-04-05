ضبط مخالفات دوائية بمركز رياضى غير مرخص وصيدلية بالحسينية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، برئاسة مديرة الإدارة، ومفتشى الصيدلة بالإدارة الصحية بالحسينية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية والتموينية، وجهاز حماية المستهلك، وإدارة المتابعة بالمحافظة، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الدوائية والصيدليات العامة بمركز ومدينة الحسينية.

وقال بيان، إنه أسفرت جهود الحملة عن ضبط مكملات غذائية غير مسجلة، ومجهولة المصدر بمركز رياضى بمركز الحسينية، غير مرخص له تداولها، ويتم استخدامها بدون إشراف طبى مما قد يعرض صحة مستخدميها للخطر، وبالمخالفة للقانون، وقام مفتشى الحملة بإثبات المخالفات المذكورة.

وفى سياق متصل قام مفتشو الحملة بالتفتيش على صيدلية عامة بإحدى القرى التابعة لمركز الحسينية، وتم ضبط مخالفات دوائية بواقع 387 وحدة (قرص/عبوة/وحدة/زجاجة) لأدوية ومستحضرات متنوعة، تمثلت المخالفات المضبوطة فى أدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلى أدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة برقم 6646 ، 6647 ، 6648 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ بمركز شرطة الحسينية.

وأكدت الصحة على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، مؤكداً عدم التهاون فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتى من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين.