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صفر إصابات بفيروس كورونا فى 28 ولاية جزائرية اليوم

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:08 م
صفر إصابات بفيروس كورونا فى 28 ولاية جزائرية اليوم رئيس وزراء الجزائر عبد العزيز جراد
وكالات

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كشفت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، أن 28 ولاية لم تسجل أية حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات أزيد من 10 حالات.

أما فيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 16 مريضا على مستوى العناية المركزة.

والجدير بالذكر، إلى ان الجزائر سجلت اليوم 117 إصابة جديدة، 3 حالات وفاة، و98 حالة شفاء.

ودعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، احترام قواعد النظافة والمسافةالجسدية، الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي .

 


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