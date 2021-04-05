صحيفة إيطالية: السفر إلى مصر تجربة فريدة.. ورحلة تبقى محفورة فى الذاكرة

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "ال بويسترو جورنال" الإيطالية، إن مصر من أولى الدول فى العالم التى يعتبر السفر إليها يمثل تجربة فريدة من نوعها تغير حياة أى شخص، حيث أن هناك رحلات يجب على الجميع القيام بها ومن أهمهم الرحلة إلى مصر التى تبقى محفورة فى الذاكرة.

وشددت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أن القيام برحلة إلى مصر يعنى قبل أى شئ الانغماس فى ثقافة الألفية، فالأراضى المصرية تستضيف بعضا من أكثر المعالم الأسطورية فى العالم، وتحافظ على الأسرار والغموض وأماكن رائعة، حيث إنها بلد روحى يمكن لأى شخص أن يتنفس فيه الهدوء، كما أن بها العديد من الأماكن المخصصة للعبادة سواء المساجد أو الكنائس والمعابد.

وأضافت الصحيفة: ويمكن أن تصبح صحرائها مهدًا للتجارب المثيرة، ركوب الجمال وركوب الدراجات الرباعية والشاي مع البدو، بالإضافة إلى بحر الرمال الكبير (الذى هو في الواقع جزء من الصحراء، بين غرب مصر وشرق ليبيا) وشبه جزيرة سيناء، الصحراء الزرقاء (منطقة شبه جزيرة سيناء بالقرب من مركز دهب السياحي وبها العديد من الصخور المطلية باللون الأزرق) والصحراء الشرقية، وللاسترخاء لا شيء يتفوق على منتجع على شاطئ البحر، لأخذ حمام شمسي على الشواطئ البيضاء، قبل الغطس بين الشعاب المرجانية.

وتابعت: ويمكن تنظيم رحلة إلى مصر فى أى وقت من السنة، وذلك بفضل التكوين الجغرافي المختلف للبلاد، في الصيف يمكنك الحجز في منتجع على ساحل البحر الأحمر، وفي الشتاء ننظم رحلات بحرية على نهر النيل، ستكون التجربة دائمًا لا تُنسى بفضل كرم الضيافة الهائل للسكان.

وهناك العديد من شركات السياحة الإيطالية تنظم رحلات سياحية إلى مصر فى أغسطس القادم، وأيضا مع بداية عام 2022، مع برنامج لرحلات كاملة بحرية وفردية.