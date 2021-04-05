ضرب زلزال بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، الساحل الشرقى للجزيرة الشمالية فى نيوزيلندا، وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبى المتوسطى (EMSC) - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين، أن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا (نحو 18.64 ميل)، ولم يسفر عن أى ضحايا.
كان زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، قد وقع فى منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا، فى الـ7 من شهر مارس الماضى.
وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى، مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية، رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامى.
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