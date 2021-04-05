كان زلزال بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، قد وقع فى منطقة جزر كرماديك التابعة لنيوزيلندا، فى الـ7 من شهر مارس الماضى.

وسبق أن ضربت سلسلة زلازل تجاوزت قوتها 8 درجات، خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الماضى، مناطق قرب سواحل نيوزيلندا، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا، حيث كانت بعيدة عن الأماكن السكنية، رغم أن السلطات أطلقت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامى.