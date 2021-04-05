اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تؤكد دعمها للأردن للحفاظ على أمنه واستقراره

الإثنين، 05 أبريل 2021 11:54 ص
روسيا تؤكد دعمها للأردن للحفاظ على أمنه واستقراره العاهل الأردنى الملك عبد الله الثاني
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الخارجية الروسية أن موسكو تدعم الأردن للحفاظ على أمنه واستقراره ؛ انطلاقا من علاقات صداقة القوية التي تجمع البلدين.
 
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في تصريح أوردته وكالة أنباء نوفوستي اليوم الاثنين، "نحن ندعم الاستقرار والأمن، فهذه دولة تربطنا بها علاقات صداقة تقليدية، ونتمنى أن تكون مزدهرة وأن تتمتع بظروف مستقرة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية".
 
وتابع "علاقاتنا جيدة جدا مع عمّان بشكل عام، ومع الملك عبد الله الثاني". 
 
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد أعلن أمس الأحد، أن الحكومة سيطرت على محاولات لزعزعة استقرار المملكة الأردنية.

روسيا

الاردن

الخارجية الروسية

الملك عبد الله الثاني

وزير الخارجية الأردني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة