اليوم السابع
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رئيس الوزراء العراقى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه أمن الأردن واستقراره

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:57 م
رئيس الوزراء العراقى يؤكد موقف بلاده الثابت تجاه أمن الأردن واستقراره رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، موقف بلاده الثابت من أمن الأردن واستقراره.
 
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الكاظمي اليوم الإثنين، مع الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء.
 
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي قد أعلن أمس أن أجهزة الدولة تمكنت من إحكام السيطرة وإفشال تحركات ونشاطات استهدفت أمن الأردن واستقراره، ووأد الفتنة في مهدها.
 
وقال إن التحقيقات لا تزال مستمرة، وسيتم التعامل معها وفقاً للمسار القانوني، وسيتم أيضاً التعامل مع التحقيق بشفافية ووضوح.

العراق

الاردن

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