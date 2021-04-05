حيثيات الحكم على الممثلة عبير بيبرس في تهمة قتل زوجها بالسجن المشدد 7سنوات

وأوضحت المحكمة أنه وعلى إثر خلافات زوجيه ومالية ومشادة كلامية نشبت بين المتهمة عبير وهبه نجيب وشهرتها عبير بيبرس، وشريك حياتها المجني عليه، والتي كانت ترغب في الطلاق منه والتي تطورت إلى مشاجرة نشبت بينهما لطمها المجني عليه على وجهها، فاشتاطت غيظا وفكرت في ضربه وإيذائه عمدا حيث أنه اعتادت على رميها بأفظع الألفاظ و السباب والاعتداء بالضرب أمام الجميع، مستغلة ضعف شخصيته امامها وحبه الشديد لها، وما أن أبصرت قطعة زجاج مكسورة من ضلفة الدولاب الخاص بمنزل الزوجية، الذي جمعهما تحت سقف واحد فالتقطتها لتحقيق أملها المنشود حيث عقدت العزم وبيتت النيه علي ضربه عمدا، ودون شفقه أو رحمه أو وازع من ضمير أو دين سماوي أو قانون وضعي، وبخسة وندالة باغتته بقطعة الزجاج المكسور بضربة طعنية نافذه استقرت أعلى يسار صدره سقط علي إثرها أرضاً مضرجا في دمائه، فأحدثت إصاباته، وهي عبارة عن جرح طعني أعلى يسار الصدر نفذ إلي التجويف الصدري، فأحدث قطع في الأنسجة والعضلات، وقطع بنسيج الرئة اليمني ونزيف دموي نتج عنها وفاة المجني عليه، ودون أن تقصد المتهمة من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضي إلى موته.

وكشفت تحقيقات النيابة، التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، فى اتهام الممثلة عبير بيبرس، بقتل زوجها عن مفاجأة وتفاصيل مثيرة، بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة عند مواجهتها بالحرز رقم 19855، وهو عبارة عن هاتفها المحمول وبه صورة بتاريخ يوم الحادث 30 مايو الماضى، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجنى عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدى "تيشرت لونه أحمر" بينما تظهر المتهمة في الصورة وهى تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة: "مكنتش مصدقة أنه مات، إلا بعد ما الإسعاف جت وقالت لى أنه توفى".

وبسؤال المتهمة هل كان توقيت التقاط الصورة قبل حضور سيارة الإسعاف؟ أجابت "معرفش"، ولم تجب عن سؤال النيابة.

وتبين أن المتهمة كانت ترتدى ملابس معينة أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف.

وقررت نيابة البساتين إحالة الممثلة عبير بيبرس لمحكمة الجنايات، بتهمة قتل زوجها.

الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجنى عليه تحرر به المحضر رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة، أكد فيه وفاة نجله "عمرو. س. س " 42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة المتوفى عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.

انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة ابنه تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين وجود جرح غائر فى الصدر واتهمه زوجة ابنه بقتله والاستيلاء على 2 مليون جنيه كان بحوزته قبل موته.