جو وجيل بايدن يحتفلان بعيد الفصح بأرنب يرتدى "كمامة" لمواجهة كورونا

ظهر الرئيس الأمريكى، جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن على شرفة البيت الأبيض ليتمنيا للأمريكيين عيد فصح سعيد.

وانضم إلى الرئيس والسيدة الأولى ضيف خاص وهو أرنب عيد الفصح، الذى لعب دوره العقيد براندون ويستلينج من القوات الجوية الأمريكية هذا العام. تضمن زى ويستلينج قناعًا يغطى فم الأرنب.

أقر بايدن بأن العديد من الأمريكيين لم يتمكنوا من الاحتفال بعيد الفصح مع عائلاتهم كما يفعلون عادة هذا العام بسبب الوباء المستمر، لكنه أعرب عن تفاؤله بشأن مسار البلاد مع تزايد التطعيمات.

قال بايدن: "مع احتفالنا بتجديد هذا الموسم، نعلم أن الفجر الذى طال انتظاره قد اقترب". "سنعيد بناء أمتنا. سنعيد الاجتماعات ونعيد تصور ما يمكن أن نكون عليه. سنتذكر أنه بالإيمان والأمل والمحبة، كل شيء ممكن ". وتابع أنه يتطلع إلى العام المقبل، مضيفًا: "وسيكون هناك احتفالا بعيد الفصح، أن شاء الله"

وقال البيت الأبيض فى بيان إن جو وجيل بايدن استطاعا إيجاد طريقة للاحتفال بعيد الفصح مع الأمريكيين هذا العام، على الرغم من الوباء المستمر. وأضاف البيان، "لنشر فرحة عيد الفصح بأمان هذا العام، وزع الرئيس والسيدة الأولى هدايا خشبية من بيض عيد الفصح على مواقع التطعيم فى جميع أنحاء البلاد والمستشفيات المحلية."

من المتوقع أن يستأنف البيت الأبيض الاحتفال السنوى بعيد الفصح العام المقبل، بعد أن يتلقى المزيد من الأمريكيين لقاحات فيروس كورونا.

قال كبير مستشارى البيت الأبيض آندى سلافيت إن إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن تنشئ ثلاثة مواقع أخرى للتلقيح الجماعى ممولة اتحاديًا. وستكون المواقع الثلاثة فى كولومبيا بولاية ساوث كارولينا ؛ بويبلو، كولورادو ؛ وسانت بول، مينيسوتا.

The Bidens welcome a masked-up Easter Bunny to the White House. pic.twitter.com/zYRZ6c3HQp