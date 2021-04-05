اليوم السابع
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جولة بكورنيش نيل المنيا.. تحفة جمالية فى مرحلتها الأخيرة.. صور وفيديو

الإثنين، 05 أبريل 2021 12:56 م
جولة بكورنيش نيل المنيا.. تحفة جمالية فى مرحلتها الأخيرة.. صور وفيديو جولة على كورنيش النيل بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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عمل ليل نهار من أجل الانتهاء من المرحلة الأخيرة بكورنيش النيل بمحافظة المنيا، والتى أوشكت على الانتهاء ، حيث يشهد كورنيش النيل طفرة كبيرة بعد أعمال التطوير ويتحول إلى تحفة جمالية، تسر النظر، وفتح الأماكن العامة أمام المواطنين.
 
وتم الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى الكورنيش والتى بدأت من مسجد سيدى أحمد الفولى ، وانتهت إلى مبنى محافظة المنيا، وبدأ العمل بالمرحلة الرابعة ، والتى أوشكت على الانتهاء ، ويضم الكورنيش ممشى ودورات مياه ،وأماكن للأطفال ، وغيرها من الخدمات ليكون متنفس لمواطنى محافظة المنيا.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شدد خلال زيارته الماضية للمنيا على سرعة الانتهاء من مراحل تطوير الكورنيش بطول 7 كيلومتر.
 
جولة على كورنيش النيل بالمنيا (1)
جولة على كورنيش النيل بالمنيا 

جولة على كورنيش النيل بالمنيا (2)
جولة على كورنيش النيل بالمنيا 

جولة على كورنيش النيل بالمنيا (3)
جولة على كورنيش النيل بالمنيا 

جولة على كورنيش النيل بالمنيا (4)
جولة على كورنيش النيل بالمنيا 

جولة على كورنيش النيل بالمنيا (5)
جولة على كورنيش النيل بالمنيا 

 


كورنيش النيل

تطوير كورنيش النيل

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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