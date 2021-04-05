توفير سلع غذائية بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.

وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.