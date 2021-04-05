اليوم السابع
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توفير سلع غذائية بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:12 م
توفير سلع غذائية بمنافذ وزارة الزراعة بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان سلع غذائية متنوعة
كتبت أسماء نصار

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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، ضمن خطة الحكومة للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم خاصة خلال هذا الشهر الكريم.
 
وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات بتكثيف عمليات التفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي.
 
ووجه وزير الزراعة قطاع الانتاج والزراعات المحمية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والاسماك، والألبان ومنتجاتها المختلفة، كذلك السلع الغذائية المختلفة ومواد البقالة والخضر والفاكهة، كذلك ياميش رمضان، بكافة المنافذ التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، فضلاً عن السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية، حيث يتم عرض تلك المنتجات بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق.
 

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