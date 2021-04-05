تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات مليار جنيه ضمن "حياة كريمة"

كتب على عبد الرحمن

عرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ما حققته الحكومة في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك خلال ندوة مكتبة الإسكندرية "الصعيد يتغير"، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والتي عقدت بأحد فنادق القاهرة .



وقال شعراوى، بحسب بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة من بينها 126 تجمع في محافظات الصعيد، حيث تم البدء في تنميتها ونهو الاعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020



وأضاف شعراوى، أن المرحلة الأولى تضمنت 628 مشروع من الخطة الاستثمارية، فضلا عن أكثر من 50 ألف تدخل من تدخلات الحماية والرعاية الاجتماعية بالقرى المستهدفة، لافتا إلى أن المرحلة الأولي ساهمت في تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي باستثمارات أكثر من مليار جنيه، وزيادة معدل التغطية بخدمات مياه الشرب من 86% الي 94% ومضاعفة كمية المياه المنتجة بالقرى المستهدفة من 74 الف م3/يوم الي 141 م3/يوم باستثمارات 128 مليون جنيه .



وأشار شعراوى، إلى أنه تم تنفيذ 125 مشروع في مجال الكهرباء والإنارة العامة باستثمارات 240 مليون جنيه ، فضلا عن رصف 188 كيلو طرق باستثمارات حوالي 319 مليون جنيه ، كما تم إضافة 1100 فصل تعليمي جديدة تستوعب حوالي 44 الف تلميذ وتطوير شامل ل51 لوحدة صحية باستثمارات 457 مليون جنيه وتطوير 22 مركز شباب باستثمارات 38 مليون جنيه.



وتابع شعراوي : كما تم رفع كفاءة 16 ألف منزل استفاد منها حوالي 80 الف مواطن ، وتقديم الخدمات الصحية المجانية لحوالي 117 الف مستفيد ، وتقديم قروض ميسرة بقيمة 277 مليون جنيه وتنفيذ عدة برامج تدريب حرفي ساهمت في خلق 28 الف فرصة عمل ، فضلا عن توفير حوالي 330 الف فرصة عمل مؤقتة بالمشروعات الإنشائية .



كما عرض وزير التنمية المحلية آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً أن الوزارة تشرف على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ويستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا وبناء نموذج متكامل للتنمية يتم تعميمه على باقي المحافظات.



وأضاف شعراوى، بحسب بيان اليوم، أن الوزارة بدأت التنفيذ الفعلي في سوهاج وقنا بداية من يناير 2018 ، ولاقى البرنامج نجاحا كبيرا كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا خلال العام الجاري .



وذكر شعراوى أنه من خلال البرنامج يتم ضخ استثمارات بقيمة 16 مليار جنيه في قطاعي دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية، وتحسين البنية الأساسية وحتى نهاية العام المالي 2019/2020 فقد بلغ إجمالي عدد المشروعات الممولة من المكون المحلي ومخصصات القرض قرابة 5.8 مليار جنيه فضلا عن حوالي 6.5 مليار جنيه خطة العام المالي الحالي .



وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها حتى نهاية العام المالي 2020/2019 بلغت حوالي 2575 مشروع بالمحافظتين موزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية وتدعيم الوحدات المحلية، ومن المخطط ضخ استثمارات كبيرة لترفيق ورفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية بالمحافظتين، مؤكدا أن البرنامج ساهم في تخفيض معدلات الفقر بشكل ملحوظ في سوهاج وقنا، فضلا عن أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي استفاد من البرنامج حوالي 5.5 مليون مواطن ( 60% من مواطني سوهاج وقنا ) وأكثر من 3300 شركة ومؤسسة أعمال .

حياة كريمة، الصرف الصحى، التنمية المحلية، تنمية الصعيدعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ما حققته الحكومة في المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال ندوة مكتبة الإسكندرية "الصعيد يتغير " بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الاسكندرية والتي عقدت بأحد فنادق القاهرة .وقال شعراوى، بحسب بيان اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة خلال عام 2019، حيث تم استهداف 143 تجمعاً ريفياً في 11 محافظة من بينها 126 تجمع في محافظات الصعيد، حيث تم البدء في تنميتها ونهو الاعمال فيها خلال العام المالي 2019/2020