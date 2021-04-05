"ترزى" يشعل النيران بجسد شقيقه "القهوجى" لخلافات عائلية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية، من ضبط المتهم بالتعدى على شقيقه وسكب مواد بترولية وإشعال النيران فى جسده بدائرة قسم شرطة قها، تحرر محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسه أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة قها يفيد بورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بوصول قهوجى 30 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة قها، مصاب بحروق بالوجه والرقبة والظهر.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، وتشكل فريق بحثى قاده العيد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، ورئيس مباحث قسم شرطة قها.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه 37 سنة ترزى، تطورت لمشاجرة لخلافات عائلية، قام على إثرها الأخير بسكب مواد بترولية على المجنى عليه وإشعال النيران فيه، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم، وعرضه على النيابة والتى امرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تحريات المباحث.