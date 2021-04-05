ترامب مع أبنائه وأحفاده فى أول عيد فصح بعد خروجه من البيت الأبيض.. صور

كتبت مريم بدر الدين

احتفل دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة عيد الفصح، مع ابنه الأكبر دونالد ترامب الابن، وأحفاده، وذلك فى أول احتفال بعد ابتعاده عن كرسى الحكم فى البيت الأبيض، عقب خسارته الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز جو بايدن وتوليه رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر دونالد ترامب جونيور، صوره مع والده وأبنائه، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه عليها: "عيد الفصح مع الجد.. أتمنى لكم جميعا احتفالًا عظيمًا".



تدوينه دونالد ترامب الابن



أحفاد ترامب يحتفلون بعيد الفصح



ترامب وأحفاده



عائلة دونالد ترامب

وعادة ما يشارك دونالد ترامب جونيور، صورة مع أبنائه ووالده وصديقته فى العديد من المناسبات الأسرية التى تجمعهم سويًا، ومن بين هذه المناسبات، احتفال ترامب الابن بأعياد ميلاد أبنائه، ففى عيد ميلاد ابنه تريستان، الذى بلغ 9 سنوات، احتفل بنشر مجموعة صور أرشيفية لابنه برفقة أشقائه وجده، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتب فى تعليقه على الصور: "عيد ميلاد تاسع سعيد لأفضل رجل أشقر صغير.. تريستان نحن نحبك ونفخر بالرجل الذى أصبحت عليه.. عيد ميلاد سعيد".



ترامب وحفيده