تخطيط عالمى.. مسئول بـ"الأمم المتحدة" يشيد بجهود تحديث شبكة النقل بمصر.. فيديو

كتبت : هند المغربي - تصوير حسن محمد

قال الدكتور عرفان على، الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للإسكان "الهابيتات"، أن برنامج عمل المنظمة في مصر بالغ الأهمية ويعد أحد أكبر البرامج في المنطقة العربية ونعمل من خلاله مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية.

ولفت د. عرفان أن هناك عددًا من المشروعات نعمل بها مسئولة عن تخطيط المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة الى تحديث المخططات العمرانية في مجموعة من المدن القائمة بالفعل في مصر وأيضا الخدمات الخاصة بالبنية التحتية وكذلك مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير كافة خدمات مياه الشرب بطريقة ذات فاعلية اقتصادية كبيرة والتوسع في هذه المبادرات ومنها معالجة مياه الصرف الصحي ببعض المناطق بأحدث الطرق العالمية.

وأضاف الدكتور عرفان: "هذا بالإضافة إلى المشروعات المهتمة بالمساحات المفتوحة والتي تمت في عدد من المناطق منها منطقة عابدين بالقاهرة حيث تم تنفيذ منطقة مفتوحة متعددة الخدمات بالتنسيق والجهات المعنية وأشاد بالجهود المصرية في تطوير منظومة النقل والمواصلات العامة قائلا: "هناك جهود كبرى وعمليات تطوير في منظومة النقل العام لتلبية احتياجات المواطنين".

وقال: "نعمل مع الحكومة المصرية على إنشاء وتطوير مسارات الأتوبيسات في الجيزة والقاهرة و6 أكتوبر، بالإضافة الى مشروع مسارات الدراجات الهوائية وهو مشروع بالغ الأهمية لتحسين الواقع البيئي والاجتماعي على المستوى المحلى".