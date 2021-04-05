بوتين يوقع على قانون يمنحه الحق في الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنحه الحق في الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين، ويتناسب القانون مع التعديلات الدستورية بشأن التشريعات الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات.
وتم نشر القانون اليوم /الاثنين/ على بوابة الكرملين الرسمية الخاصة بالمعلومات القانونية.
كان البرلمان الروسي بغرفتيه (الدوما - مجلس الاتحاد) قد وافق مؤخرًا على قانون يسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية (وهي الولاية الرئاسية الرابعة) في عام 2024.
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