بوتين يوقع على قانون يمنحه الحق في الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين

(أ ش أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يمنحه الحق في الترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين، ويتناسب القانون مع التعديلات الدستورية بشأن التشريعات الخاصة بالانتخابات والاستفتاءات.

وتم نشر القانون اليوم /الاثنين/ على بوابة الكرملين الرسمية الخاصة بالمعلومات القانونية.

كان البرلمان الروسي بغرفتيه (الدوما - مجلس الاتحاد) قد وافق مؤخرًا على قانون يسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح لفترتين رئاسيتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الرئاسية الحالية (وهي الولاية الرئاسية الرابعة) في عام 2024.