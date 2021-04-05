النيابة تتخذ قرارا جديدا فى واقعة مقتل ربة منزل على يد ضرتها وحرقها بالصف

كتب أحمد الجعفرى

خاطبت النيابة العامة بجنوب الجيزة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة ربة منزل قتلت على يد ضرتها وأضرمت النيران بالمنزل المقيمة فيها بمركز أطفيح، للوقوف على ظروف وملابسات مقتل المجني عليها، وإحالة القضية للمحكمة المختصة.

النيابة العامة وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وواجهتها بتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وأقوال الشهود، ولم تنفيها، كما أجرت معاينة تصويرية للجريمة، بعدما اصطحبت المتهمة إلى مسرح الواقعة، وأعادت تمثيل جريمتها.

تفاصيل الجريمة البشعة، بدأت ببلاغ تلقته غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية في أطفيح.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن مصرع ربة منزل تبلغ من العمر 30 سنة، نتيجة اشتعال النار بغرفتها، وامتدادها لأنحاء الشقة.

تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتحقيقات النيابة العامة، كشفت عن مفاجأة صادمة، حيث تبين أن ربة منزل، ضرة المجني عليها، وهي الزوجة الثانية، وراء قتل المجني عليها بإشعال النار بها بسبب الغيرة منها والخلافات الأسرية.

التحقيقات كشفت أن المتهمة انتهزت فرصة نوم الضحية بغرفتها، وضربتها بقطعة حديد على رأسها، حتى فقدت وعيها، ثم سكبت كمية من البنزين بالغرفة، وأشعلت النار بها، وأغلقت الباب لمنعها من الخروج، حتى تأكدت من اشتعال النار بها ومصرعها، ثم سارعت للاستغاثة بشقيق زوجها، لإبعاد الشبهة عنها، وادعت اشتعال النار نتيجة ماس كهربائي.

ألقى رجال لمباحث القبض على المتهمة، التي اعترفت بارتكاب الجريمة، بسبب الغيرة منها، والخلافات الأسرية بينهما، لكونهما تقيمان بذات الشقة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.