النقض تقضي ببراءة 105 متهمين في قضية أحداث عابدين

كتب علاء رضوان

قضت محكمة النقض، بقبول طعن 105 متهمين بالتورط فى أحداث الشغب التى شهدتها منطقة عابدين فى القاهرة، على الأحكام الصادرة بحقهم والتى تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، وقضت المحكمة ببراءتهم. كانت محكمة النقض فى جلسة سابقة، قررت إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

وكانت أجلت المحكمة برئاسة المستشار رضا القاضى وعضوية كل من، المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد أنيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحى ومحمد صلاح، نظر الطعون بالجلسة السابقة لضم المفردات.

وكانت عاقبت محكمة جنايات القاهرة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث شغب وعنف عابدين" بالحبس سنة عدا 7 عاقبتهم بالحبس 3 سنوات وسنة أخرى مراقبة.