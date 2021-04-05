"النقض" تؤيد المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين استعملوا القوة ضد ضابط في عين شمس

كتب علاء رضوان

أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، لـ3 متهمين باستعراض القوة واستعمالها ضد ضابط شرطة بعين شمس، بينما عاقبت المتهم الرابع بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات في ذات القضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية المقيدة برقم 2720 جنايات عين شمس، عدة اتهامات أبرزها استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد الأهالي قاطني عزبة مجاهد دائرة قسم عين شمس، بقصد الترويع والتخويف بالحاق أي أذى مادي ومعنوي ولغرض السطوة متى كان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وطمأنينتهم وتعريض حياتهم وسلامتها للخطر، حال كونهم شخصين فأكثر حازوا من الأول وحتى الثالث سلاحين ناريين وذخائر.

وأصاب المتهمون المجني عليهم وهم اثنين عمدا بالإصابات الموضحة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما وكان ذلك باستعمال سلاح، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا غير مشخشن فرد خرطوش، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا مشخشن مسدس على النحو المبين بالأوراق، وحازوا وأحرزوا ذخائر نارية مما تستعمل في السلاحين.

و استعمل المتهم الأول القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو ضابط مباحث قسم عين شمس، ليحمله بغير حق عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه متلبسا بجريمة إحراز سلاح ناري وذخائر بغير ترخيص، بأن اطلق من سلاح أحرزه صوبه أعيرة نارية للحيلولة دون ضبطه ولم يبلغ بذلك مقصده.