اليوم السابع
Ads
الإثنين، 05 أبريل 2021 03:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المغرب يعلن رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات

الإثنين، 05 أبريل 2021 06:10 ص
المغرب يعلن رصد الطفرة البريطانية من كورونا في 7 ولايات كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الصحة المغربية عن انتشار الطفرة البريطانية من فيروس كورونا في 7 ولايات، وفق ما نشر "هيسبريس".
 
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "جهاز المراقبة الجينومية لفيروس كورونا أتاح تأكيد وجود طفرات بصمات للمتغير البريطاني، وحتى الآن، تم تحديد 89 سلالة (B1.1.7 للمتغير البريطاني)، فيما لم يتم تأكيد أي متغير آخر ذي أهمية بالمغرب".
 
وأضافت أنه "إلى جانب الطفرات المحددة للمتغيرات المكتشفة، يتم بانتظام کشف طفرات جديدة، إلا أنها دون تأثير سريري أو وبائي. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروسية في جميع أنحاء العالم".
 
وأكدت أن "الائتلاف الوطني للمراقبة الجينومية لفيروس كورونا سيواصل إبلاغ السلطات الصحية بالتطور الجيني لسلالات هذا الفيروس المنتشرة بالمغرب واحتمال وجود متغير محلي له تأثير على الصحة العامة".
 
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى احترام الإجراءات الصحية في مواجهة حركية المتغير البريطاني بالمغرب، وذلك من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

المغرب

الطفرة البريطانية من كورونا

كورونا

اخبار المغرب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة