المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بالشرقية

الشرقية_فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضى، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط " محمد . ش . ع " 43 عاما عامل، ومقيم بدائرة مركز بلبيس، وبحوزته كمية من جوهر الهيروين المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة دون ترخيص.

تم التحفظ علي المضبوطات والمتهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.