المشدد 3 سنوات لعامل وسائق متهمين بحيازة مواد مخدرة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وباسم جاويش، وسكرتارية محمد عفت، بمعاقبة عامل محارة وسائق بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، لحيازتهما مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط كل من " أحمد. ع. ع " 28 عاما عامل محارة، و" أحمد. ال. أ " 34 عاما سائق توك توك، ومقيمان كفر شكر محافظة القليوبية، وبحوزتهما كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.