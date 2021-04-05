المتهم بسرقة هواتف محمول بعين شمس يعترف بتفاصيل جرائمه أمام المباحث

كتب كريم صبحى

اعترف عاطل متهم بسرقة المواطنين باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث قال إنه تخصص نشاطه فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" في منطقة عين شمس.

وأضاف المتهم في اعترافه أمام رجال المباحث أنه ارتكب حادثتي سرقة هواتف محمول بنفس الأسلوب قبل القبض عليه وبيعها بثمن بخس لأحد التجار.

وأكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالتردد على دائرة القسم وعرض 2 هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بالقليوبية)، وبمناقشته عن مصدر الهاتفان المضبوطان بحوزته أقر بسرقتهما من أحد الأشخاص بأسلوب " المغافلة ".

وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " المغافلة " ، كما أقر بارتكابه 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهواتف المُستولى عليها لدى عميله أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية، وتم بإرشاده ضبط (4 هواتف محمولة مجهولة المصدر – مبلغ مالى ) بمسكنه، وأقر بأنها من متحصلات حوادث سرقة ، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.