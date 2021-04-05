القبض على تشكيل عصابي تتزعمه سيدتان لسرقة المواطنين في الموسكى

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على سيدتين كونتا تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" في الموسكى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم السرقات، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات ، وباستبيان الأمر تم ضبط (سيدتين ، مقيمتان بمحافظة أسيوط "لإحداهما معلومات جنائية")..عقب قيامهما بسرقة (مبلغ مالى ، 3 فيزا كارد) من إحدى السيدات بأسلوب"النشل".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النشل" وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.