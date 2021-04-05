اليوم السابع
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الصين تعلن إجراء مناورات بحرية بالقرب من جزيرة تايوان

الإثنين، 05 أبريل 2021 09:00 م
الصين تعلن إجراء مناورات بحرية بالقرب من جزيرة تايوان مناورات - ارشيفية
(أ ش أ)

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 أعلنت القوات البحرية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني اليوم /الإثنين/ بدء مناورات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان.

وقال المتحدث باسم البحرية الصينية "قاو شيو تشنغ" - في تصريح اليوم - إن المناورات جزء من التدريب الدوري المقرر سنويا وإنها ستتم بشكل دوري في المستقبل، مشيرا إلى أن حاملة الطائرات الصينية "لياونينغ" ترافقها مدمرة من طراز"055" تشارك في المناورات.

وأضاف المتحدث باسم البحرية الصينية أن المناورات تستهدف تعزيز القدرات على حماية السيادة الوطنية والسلامة والمصالح التنموية للصين.  

 

 


الصين

تايوان

مناورات بحرية

جزيرة تايوان

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