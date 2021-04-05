اليوم السابع
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الصحة تكشف طرق مكافحة تسوس الأسنان عند الأطفال

الإثنين، 05 أبريل 2021 02:00 ص
الصحة تكشف طرق مكافحة تسوس الأسنان عند الأطفال تسوس الأسنان
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أسباب تسوس الأسنان عند الأطفال وطرق الوقاية منها، موضحة أن تناول السكريات والنشويات بكثرة وسوء التغذية في فترات تكوين الأسنان وعدم استخدام فرشاة الأسنان والمعجون الذى يحتوى علي الفلوررايد بانتظام يسبب التسوس.

ونصحت وزارة الصحة والسكان الأطفال بتنظيف الأسنان بشكل دائم مع تناول الفاكهة والخضروات بكثرة والتقليل من تناول السكريات للحماية من التسوس .

ويعتبر تسوس الأسنان أحد أكثر مشاكل الأسنان شيوعًا، والتي يمكن أن تؤثر على الأشخاص من أي فئة عمرية، يبدأ على الغلاف الخارجي الصلب للسن، أي المينا ، والذي إذا لم يعالج ، فإنه يمتد ليشمل طبقة العاج الداخلية ويمكن أن يستمر في إصابة اللب (الأوعية الدموية وأعصاب السن).

يظهر على شكل تلون أسود للسن أو تجويف يتكون في السن، في البداية، يشكو المرضى من الحساسية للحلويات أو الأطعمة الباردة أو الساخنة أو الطعام الذي يعلق في التجويف، ومع تقدم التسوس للوصول إلى لب السن ، فإنه يؤدي إلى آلام الأسنان الشديدة التي تعيق النوم.

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الصحة

تسوس الاسنان

السكريات

الفاكهة

الخضروات

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