السودان: مقترح ببدء آليات تنفيذ اتفاق السلام في 15 أبريل الجاري

الخرطوم (أ ش أ)

قال نور الدائم محمد طه عضو لجنة المقررية باللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا للسلام في السودان، إن هناك مقترحا ببدء آليات تنفيذ الاتفاق، اعتبارا من 15 أبريل الجاري، على أن يتم استثناء القضايا التي تم البت فيها (البنود التي تم تنفيذها)، أو التي بدأ النقاش حولها (مثل مؤتمر الأقاليم وغيرها).

وترأس محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، بحضور أعضاء مجلس السيادة، والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني وأعضاء اللجنة من الوزراء وممثلي أطراف السلام المختلفة.

وأضاف نور الدائم طه، في تصريح صحفي، أن الاجتماع استعرض تقارير اللجان المختلفة والخاصة بمعالجة قضايا المسارات المختلفة ومسار الشرق، بجانب الاختلالات في تلك المسارات، لافتا إلى أنه تم إرجاء تلك القضايا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل.

وأوضح أنه تم تكليف اللجنة المكونة من كبار المفاوضين من المسارات المختلفة، بمواصلة مراجعة الجداول الفنية والزمنية الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام، مشيرا إلى أن هناك مقترحا من اللجنة الفنية على جدولة القضايا الهامة التي تحتاج إلى اتخاذ القرارات العاجلة، بما فيها تعيين حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات الأخرى.