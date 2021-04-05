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الديوان الملكى الأردنى: الأمير حمزة تعهد بالتزامه بنهج الأسرة الهاشمية

الإثنين، 05 أبريل 2021 06:42 م
الديوان الملكى الأردنى: الأمير حمزة تعهد بالتزامه بنهج الأسرة الهاشمية علم الأردن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال الديوان الملكى الأردنى، على صفحته بموقع تويتر:" فى ضوء قرار جلالة الملك عبدالله الثانى فى التعامل مع موضوع سمو الأمير حمزة ضمن إطار الأسرة الهاشمية، أوكل جلالته هذا المسار لعمه، سمو الأمير الحسن، الذى تواصل بدوره مع الأمير حمزة، وأكد الأمير حمزة بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذى أوكله جلالة الملك إلى الأمير الحسن".

وفى تصريحات سابقة، قال نائب رئيس الوزراء الأردنى أيمن الصفدى، أن القوات المسلحة الأردنية ودائرة المخابرات والأمن العام رصدت تحركات للأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره، مشيرا لرصد المملكة لاتصالات مع جهات خارجية لاختيار التوقيت الأنسب لزعزعة أمن المملكة.

 
تغريدة الديوان الملكي الأردني
تغريدة الديوان الملكي الأردني

 


الديوان الملكي الأردنى

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انقلاب الاردن

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