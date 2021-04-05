الخارجية الأمريكية: الملك عبد الله الثانى يحظى بدعمنا الكامل

كتبت رباب فتحى

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس حول الأوضاع فى الأردن: "نحن نتابع التقارير عن كثب ونتواصل مع المسئولين الأردنيين".

وأكد: "الملك عبد الله شريك رئيسى للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل".

ونقلت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية عن توبياس بورك، الزميل المشارك فى معهد رويال يونايتد للخدمات، وهو مركز أبحاث فى لندن، قوله: الأردن نقطة ارتكاز فى منتصف الجزء الأكثر هشاشة وغير المستقر فى الشرق الأوسط.

وتؤكد الاستجابة السريعة من إدارة الرئيس جو بايدن أهمية الأردن بالنسبة للمصالح الأمريكية، وفقا للشبكة.