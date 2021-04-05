الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق في شقة سكنية بقها

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب بشقة بالطابق الرابع بمدينة قها، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ يفيد نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعمارة رقم 25 بمساكن السجل المدني بمدينة قها.

وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

وبالمعاينة تبين إحتراق بوتاجاز 4 عين وأنبوبه البوتاجاز من الخارج نتية الحريق، وبعض الملابس ولم ينتج عن الحريق أية خسائر بشرية أو ممتلكات.