التعليم تفتتح مركز الموهوبين والتعلم الذكى الرئيسى بمحافظة البحيرة

كتب ــ محمود طه حسين

افتتحت اليوم الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، بوزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى مركز الموهوبين والتعلم الذكي الرئيسي بمحافظة البحيرة، ويعد هذا المركز رقم 57 من مراكز الموهوبين والتعلم الذكي والتي تغطي حاليًا 20 محافظة.

وتهدف مراكز الموهوبين والتعلم الذكي إلى تبني ورعاية الطلاب الموهوبين وصقل قدراتهم ومهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع، وذلك من خلال المختصين وذوي الخبرات من مسئولى الموهوبين، حيث يتم عقد ورش عمل لجميع الطلبة والطالبات الموهوبين بجميع المجالات.

وقالت الدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، إنه تم تجهيز المركز بالأجهزة والأثاث اللازم وكل ما يلزم لأبنائنا الطلاب الموهوبين لصقل مواهبهم وتنميتها، مشيرة إلى أن المركز احتوى على أعمال فنية متميزة للطلاب الموهوبين من جميع المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية المختلفة والتى تعبر عن الإبداع والابتكار.

حضر افتتاح المركز الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، وعدد من القيادات التعليمية بالمحافظة، حيث شهد الاحتفال تقديم الطلاب العديد من الفقرات الفنية الرائعة.