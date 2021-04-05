التحقيق فى بلاغ ابنة محمد فريد ضد فتاة تروج شائعات كاذبة عن مرض الفنان

كتب أحمد الجعفرى

فتحت النيابة الجزئية بمدينة 6 أكتوبر تحقيق فى البلاغ المقدم من "ناهد محمد" ابنة الفنان محمد فريد، للمحامى العام لنيابات أكتوبر، اتهمت فيه فتاة بانتحال شخصيتها وادعائها أنها ابنة الفنان محمد فريد.

وكان شعبان سعيد المحامى قدم بلاغ قيد برقم 294 سنة 2021، للمحامى العام لنيابات أكتوبر، وكيلًا عن أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وناهد محمد فريد، وجاء فيه أن الفتاة منتحلة شخصية موكلته، نشرت أخبار كاذبة عن مرض الفنان من أجل جنى المال من وراء ذلك.

وأرفق فى البلاغ المقدم صورة ضوئية من المنشورات التى روجتها المدعى عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتى تتضمن أخبار ومعلومات كاذبة عن الحالة الصحية للفنان، وطالب البلاغ بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المسؤل للمحاكمة الجنائية.